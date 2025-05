me.dea porta a scuola l’educazione al rispetto

Il Centro Antiviolenza me.dea è di nuovo impegnato nelle scuole del territorio, in una campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della violenza contro le donne, per coinvolgere e ingaggiare le nuove generazioni. Questa azione si pone in continuità con l’iniziativa svolta con successo nel biennio 2023-2024, ed è promossa nuovamente nell’ambito del progetto #SAVE – Sensibilization Against ViolEnce, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte.

#SAVE3 si sta articolando in più percorsi di formazione rivolti in parallelo a studenti e docenti di 6 istituti scolastici del territorio, appartenenti ad ogni grado di istruzione (elementari medie e superiori), per un totale di 10 classi coinvolte: Istituto Tecnico Industriale Statale I.T.I.S. Alessandro Volta di Alessandria, Istituto di Istruzione Superiore Umberto Eco – Licei Musicale e Coreutico di Alessandria, Istituto di Istruzione Superiore “Le@rdi” di Casale Monferrato, Istituto di Istruzione Superiore Cesare Balbo di Casale Monferrato, Istituto Comprensivo “Negri” di Casale con le scuole primarie “IV Novembre” di Casale, “E. De Amicis” di Balzola, “D. Mombelli” di Villanova Monferrato, Istituto Comprensivo 3 di Casale con le scuole primarie “Bistolfi” di Casale, “J. Verne” Frazione Casale Popolo di Casale e la scuola media “Dante” di Casale.

Il progetto si concluderà nelle prossime settimane.

Per la prima volta, accanto a me.dea ci sono gli operatori di AlterEgo, associazione alessandrina che dal 2018 è impegnata nel contrasto alla violenza di genere, rivolgendosi in particolare agli uomini autori di violenza, sia con un lavoro diretto con gli autori di violenza, sia attraverso incontri di formazione sul tema. Il progetto vede la collaborazione di me.dea con Fuoricampo Film, collettivo di film-makers torinesi attivo da anni della realizzazione di cortometraggi, videoclip e documentari, con cui me.dea ha attivato da qualche anno una proficua collaborazione.