La BioBanca dell’Ospedale di Alessandria entra nella rete europea di settore

L’Alessandria Biobank è ufficialmente entrata a far parte della rete europea EuroBioBank, la prima infrastruttura internazionale nata per sostenere la raccolta, conservazione e distribuzione di materiale biologico collegato alle malattie rare. Un risultato che valorizza il lavoro svolto in questi anni dal Centro Raccolta Materiali Biologici (CRMB), parte integrante dell’Infrastruttura Ricerca, Formazione e Innovazione del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretto da Antonio Maconi.

La dr.ssa Libener

Responsabile dell’Alessandria Biobank è la dott.ssa Roberta Libener, che coordina un’attività scientifica di alta qualità etica e gestionale, riconosciuta ora a livello internazionale grazie all’ingresso in EuroBioBank. Far parte di questa rete strategica significa aprirsi a nuove collaborazioni, mettere in comune risorse e dati con istituzioni di eccellenza europee e contribuire concretamente allo sviluppo di cure per patologie spesso gravi e prive di trattamenti risolutivi.

L’Alessandria Biobank si configura come una struttura a servizio della ricerca, dedicata alla raccolta, conservazione e distribuzione di campioni biologici, nel pieno rispetto dei diritti dei pazienti e dei più alti standard etici. Attualmente ospita collezioni biologiche dedicate al mesotelioma maligno, al carcinoma mammario e ai tumori cutanei, oltre a un biorepository per i campioni derivanti da studi clinici e progetti sperimentali. È riconosciuta dal 2009 come Centro di Riferimento Regionale per la raccolta di materiale biologico relativo al mesotelioma maligno.