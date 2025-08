L’opposizione in Comune: multe irregolari in città, sospendere il pagamento sugli stalli blu

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

“Continuano a moltiplicarsi le segnalazioni di cittadini che ricevono multe del tutto ingiustificate per la sosta nei parcheggi a pagamento di Alessandria. Non solo coloro che hanno sottoscritto vecchi abbonamenti con il precedente gestore – la cui validità era stata esplicitamente garantita dall’Amministrazione comunale – ma anche utenti che effettuano pagamenti regolari tramite app digitali si ritrovano comunque sanzionati.

Siamo di fronte a un fatto grave: cittadini vengono puniti anche quando rispettano le regole, perché il sistema di controllo e verifica è evidentemente fallace. È inaccettabile continuare a pretendere il pagamento di un servizio che non garantisce certezza del diritto né affidabilità operativa.

La Giunta intervenga subito, alla prima seduta utile, disponendo la sospensione del pagamento negli stalli blu per tutto il mese di agosto, o comunque fino al completo ripristino della regolarità e trasparenza del servizio.

Su questo tema presenterò un’interpellanza, affinché le sanzioni comminate in modo irregolare vengano revocate in autotutela, senza costringere i cittadini a dover affrontare percorsi di ricorso faticosi e incerti.

Ogni giorno che passa aumenta il numero di cittadini danneggiati da una gestione confusa, improvvisata e penalizzante. Non può esserci tolleranza per chi, invece di ammettere gli errori e risolverli, continua a voltarsi dall’altra parte, lasciando i cittadini soli a subire le conseguenze.”

Lo ha dichiarato Emanuele Locci, presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Alessandria.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria