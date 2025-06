Consap aumenta le garanzie per i giovani

ROMA (ITALPRESS) – I diritti allo studio e alla casa sono due pilastri fondamentali dell’attività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che ha presentato alla Camera la sua prima relazione annuale. Consap ha chiuso il 2024 con risultati che testimoniano una crescita solida e coerente con la missione pubblica della società. Il Fondo prima casa ha prestato garanzie per oltre 500.000 mutui agli under 36, un’attività che si affianca al rilancio del Fondo Studio.

