L’aggravamento del danno nella malattia professionale

Cinque anni fa Lorenzo aveva un problema alla schiena e, a seguito di una consulenza medico-legale, aveva inoltrato una domanda di malattia professionale che si era conclusa con il riconoscimento di un danno pari al 9%, con indennizzo economico da parte dell’INAIL.

In questi anni Lorenzo ha continuato a lavorare ma il problema alla schiena si è aggravato. In questo caso si può attuare il meccanismo di revisione del danno biologico per adeguare le prestazioni economiche inizialmente riconosciute alle condizioni attuali. La normativa prevede dei termini perentori entro i quali attivare il procedimento di revisione: termine ultimo per malattie professionali è 15 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data di segnalazione della malattia professionale se il danno riconosciuto è inferiore alla percentuale del 16%.



La domanda di revisione deve essere corredata da un certificato medico attestante il peggioramento e con esplicita richiesta della percentuale attualmente quantificabile. Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:



Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria – Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO – Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04