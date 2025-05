GENOVA (ITALPRESS) – “Ho concluso la telefonata con il ministro degli esteri israeliano poco fa e mi ha assicurato che si farà tutto il possibile per far entrare anche gli strumenti che fornisce l’Italia attraverso Food for Gaza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento elettorale a Genova. xa8/lcr/tvi/mca2

Navigazione articoli