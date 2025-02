La Voce della Luna: dal 26 febbraio la rassegna ‘Torneremo ancora’ al Cineplex Moderno

Il Cineplex Moderno inaugura una nuova rassegna cinematografica dal titolo “Torneremo ancora”, un progetto a lungo termine dedicato ai film che hanno segnato la storia della settima arte. La rassegna, suddivisa in semestri tematici, prenderà il via il 26 febbraio 2025 con il primo ciclo, “Strane Creature!”, un percorso attraverso 14 capolavori che esplorano la figura del mostro, del diverso e dell’inquietante nel cinema. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’Associazione “La Voce della Luna”, che arricchirà ogni proiezione con un introduzione e un dibattito finale. Inoltre, grazie alla partnership con Ubik, sarà possibile trovare e acquistare i libri che hanno ispirato i film proiettati.

Il ciclo “Strane Creature!” analizzerà l’evoluzione della figura del mostro nel cinema, partendo dalle inquietanti ombre di “Nosferatu” (1922) e “Il gabinetto del dottor Caligari” (1919), fino a giungere ai film horror come “L’invasione degli ultracorpi” (1956) e alla rivisitazione del mito “Nosferatu, il principe della notte” (1979). Ogni proiezione sarà introdotta da un approfondimento a cura di Barbara Rossi e degli altri critici ed esperti di cinema della “Voce della Luna”, che guideranno il pubblico alla scoperta del contesto storico, artistico e culturale dell’opera proiettata.

DOVE E COME PARTECIPARE – Luogo: Cineplex Moderno, Alessandria – Quando: Ogni mercoledì, a partire dal 26 febbraio 2025 – Orario: Ore 21.00 – Biglietti: Disponibili online sul sito www.cineplexmoderno.it e presso la biglietteria del Cinema: telefono 327-3563247 – email [email protected] – Associazione “La Voce della Luna”: email [email protected].