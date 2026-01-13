Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

ll Quartiere Cristo e i Sobborghi della Sud: un 2026 da protagonisti con un ricco programma

Raimondo Bovone

Veduta aerea del Quartiere Cristo

Quartiere Cristo e Sobborghi della zona Sud di Alessandria, si rafforza la collaborazione con un progetto unico per tutti. Oltre il cavalcavia ci si prepara ad un 2026 ricco di eventi e importanti novità. Un momento storico per il Quartiere Cristo e i Sobborghi Cabanette, Cantalupo, Casalbagliano e Villa del Foro.

LE PAROLE – I Presidenti dell’Associazione dei Commercianti del Quartiere Cristo, Enzo Cirimele, e dell’Associazione Alessandria Sud, Alessandro Borgoglio, hanno rivolto un invito a tutte le realtà del Cristo e dei sobborghi della Sud per creare un comitato di coordinamento degli eventi. Così Cirimele e Borgoglio: “L’unione fa la forza. Ogni Associazione è una bella realtà molto attiva e piazze, strade e luoghi di aggregazione sono il cuore pulsante della vita sociale. Organizzare eventi pubblici significa dare voce a una comunità, offrire occasioni di incontro, di festa, di cultura e di condivisione. Gli eventi non sono semplici appuntamenti in calendario, ma strumenti di partecipazione, promozione e inclusione. Intendiamo realizzare un opuscolo informativo, entro i primi di febbraio, da distribuire a tutte le famiglie, con il calendario delle iniziative e i riferimenti. Facciamo rete tutti insieme. Già per il Carnevale saranno diverse le iniziative promosse”.

