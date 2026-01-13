Attualità IN EVIDENZA Video

Trentini e Burlò in Italia dopo la detenzione in Venezuela

Di

Gen 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Sono arrivati questa mattina all’aeroporto di Ciampino, con un volo dell’Aeronautica Militare partito da Caracas, Alberto Trentini e Mario Burlò.

I due cittadini italiani erano detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni e sono stati liberati nella giornata di ieri, al termine di una lunga e complessa attività diplomatica.

Ad accoglierli in aeroporto, insieme ad alcuni familiari, erano presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno delle istituzioni italiane per il rientro dei connazionali detenuti all’estero.

Dopo mesi di attesa, per Trentini e Burlò si chiude oggi un incubo e inizia finalmente il ritorno a casa.

tvi/gtr/ai
(Fonte video: profilo Facebook di Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Dalla Regione 1,1 milioni di euro per le aree omogenee delle province di Alessandria e Asti

Gen 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “Massiccio attacco russo con droni e missili, 4 morti”

Gen 13, 2026
Economia Video

Assegno unico, febbraio mese cruciale per il rinnovo ISEE

Gen 13, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Dalla Regione 1,1 milioni di euro per le aree omogenee delle province di Alessandria e Asti

Gen 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “Massiccio attacco russo con droni e missili, 4 morti”

Gen 13, 2026
Economia Video

Assegno unico, febbraio mese cruciale per il rinnovo ISEE

Gen 13, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Trentini e Burlò in Italia dopo la detenzione in Venezuela

Gen 13, 2026