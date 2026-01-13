Regione Piemonte: 689 milioni di euro per gli Enti Locali nel triennio 2026-2028

Ammonta a circa 689 milioni di euro l’importo proveniente da fondi regionali, statali, Fesr e PNRR in favore degli Enti locali piemontesi per il periodo 2026-2028.
Lo ha annunciato l’assessore agli Enti locali della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, durante la riunione della Settima commissione del Consiglio regionale, convocata per l’espressione del parere consultivo sul Documento di economia e finanza 2026-2028 (Defr) e sul Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per le materie di competenza. Entrambi i pareri hanno ottenuto il via libera a maggioranza.
Tra i fondi stanziati, circa 2,5 milioni di euro annui sono destinati alle spese di funzionamento delle Province e della Città metropolitana di Torino. Poi, per garantire i servizi nelle entità più piccole, a favore delle Unioni dei Comuni (montani, collinari e di pianura), la Regione ha stanziato 2.3 milioni di euro annui, che raddoppia la cifra proveniente dallo Stato.
In materia di Polizia locale e sicurezza integrata vengono stanziati circa 2 milioni di euro annui per le spese in materia di polizia locale, per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio delle forze dell’ordine come la ristrutturazione delle caserme, per i corsi di formazione del personale e degli agenti neo assunti, per progetti locali in materia di sicurezza.
LE PAROLE – Così l’assessore Bussalino: “Per il periodo 2026-2028 lo stanziamento è aumentato di oltre 100 milioni di euro, rispetto al triennio precedente, a testimonianza del nostro impegno concreto per assicurare risorse fondamentali ai territori,per rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini. Rafforzare le autonomie locali significa investire nella qualità della vita delle comunità”.