Regione Piemonte: 689 milioni di euro per gli Enti Locali nel triennio 2026-2028

Ammonta a circa 689 milioni di euro l’importo proveniente da fondi regionali, statali, Fesr e PNRR in favore degli Enti locali piemontesi per il periodo 2026-2028.

Lo ha annunciato l’assessore agli Enti locali della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, durante la riunione della Settima commissione del Consiglio regionale, convocata per l’espressione del parere consultivo sul Documento di economia e finanza 2026-2028 (Defr) e sul Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per le materie di competenza. Entrambi i pareri hanno ottenuto il via libera a maggioranza.

Tra i fondi stanziati, circa 2,5 milioni di euro annui sono destinati alle spese di funzionamento delle Province e della Città metropolitana di Torino. Poi, per garantire i servizi nelle entità più piccole, a favore delle Unioni dei Comuni (montani, collinari e di pianura), la Regione ha stanziato 2.3 milioni di euro annui, che raddoppia la cifra proveniente dallo Stato.

In materia di Polizia locale e sicurezza integrata vengono stanziati circa 2 milioni di euro annui per le spese in materia di polizia locale, per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio delle forze dell’ordine come la ristrutturazione delle caserme, per i corsi di formazione del personale e degli agenti neo assunti, per progetti locali in materia di sicurezza.

LE PAROLE – Così l’assessore Bussalino: “Per il periodo 2026-2028 lo stanziamento è aumentato di oltre 100 milioni di euro, rispetto al triennio precedente, a testimonianza del nostro impegno concreto per assicurare risorse fondamentali ai territori,per rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini. Rafforzare le autonomie locali significa investire nella qualità della vita delle comunità”.

Enrico Bussalino, assessore Autonomia,

