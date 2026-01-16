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Mascherine trasparenti, la rivoluzione dell’ortodonzia moderna

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Set 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Le mascherine trasparenti in ambito ortodontico rappresentano l’evoluzione, anzi la rivoluzione degli ultimi anni: hanno sostituito quasi completamente i vecchi apparecchi in metallo. È stata un’idea meravigliosa, perché hanno inventato uno strumento molto più confortevole e pratico: non c’è paragone con gli apparecchi che mettevamo un tempo. È cambiata completamente la tipologia e la capacità di autogestione”. Lo ha detto Maurizio Rosmarini, odontoiatra con studio a Legnano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

mrc/gsl

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