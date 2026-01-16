Ue, Metsola “Servono risposte su competitività, sicurezza ed economia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi viviamo uno dei momenti salienti del nostro calendario annuale: il discorso sullo Stato dell’Unione. È anche l’occasione per i deputati di dibattere, porre domande ed esigere risposte”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in un punto stampa prima del discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria di Strasburgo.“Dal punto di vista del Parlamento europeo, le nostre richieste sono piuttosto chiare – ha aggiunto Metsola -. Innanzitutto, ci aspettiamo annunci incisivi sulla competitività: come contenere i costi e, al contempo, come l’Europa possa competere e camminare sulle proprie gambe. In secondo luogo, la questione della sicurezza: come garantire la protezione delle nostre frontiere esterne e far sì che i cittadini si sentano sicuri all’interno dell’Unione europea – ha spiegato Metsola -. In terzo luogo, il clima: soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, dobbiamo assicurarci di essere preparati a fronteggiare i fenomeni meteorologici estremi nel nostro continente. Infine, l’agenda sociale: come rendere la vita più accessibile e sostenibile per inostri cittadini. È questo che i cittadini vogliono”.

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