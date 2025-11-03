Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Incontri culturali al collegio Santa Chiara: si parte domani sera alle 21 con Oscar Farinetti

DiRaimondo Bovone

Nov 3, 2025 , , ,

Per il 3° anno consecutivo, il Centro di cultura dell’Università Cattolica promuove un ciclo di appuntamenti culturali presso il Collegio universitario Santa Chiara di Alessandria. Quest’anno il tema generale è “Una persona, un libro”. Gli incontri si svolgono il martedì alle ore 21 nella Sala Iris del “Santa Chiara” (ingresso auto e pedonale via Volturno, 18). L’esito assai apprezzato delle prime due edizioni ha spinto il gruppo di giovani docenti e ricercatori ad accogliere l’invito del presidente del Centro di cultura, prof. Renato Balduzzi, a continuare anche quest’anno, grazie all’ospitalità del Collegio e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

GLI INCONTRI – Il primo sarà domani, martedì 4 novembre, con Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che presenterà il suo romanzo “La regola del silenzio” (Bompiani). Non è un romanzo autobiografico, ma dentro ci sono passaggi ed elementi che rimandano all’esperienza di vita dell’autore. Farinetti, prima che imprenditore innovatore, è un intellettuale e un uomo di cultura. Sarà l’occasione di scoprire una persona, dietro alla figura del creatore di un network glocal come Eataly.
Si proseguirà il 18 novembre, con il libro-intervista di Toni Mira a don Luigi Ciotti. Il titolo è già in sé una sfida: “Vi auguro di essere eretici. Don Luigi Ciotti, una vita in cammino” (Edizioni San Paolo).

NEL 2026 – Il 13 gennaio ci sarà il demografo Alessandro Rosina che presenta il ‘Rapporto Giovani 2025 dell’Istituto Toniolo‘ (Il Mulino) – Il 20 gennaio i coniugi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti con il loro ultimo libro, “Macchine celibi. Meccanizzare l’umano o umanizzare il mondo?” (Il Mulino) – Il 10 febbraio sarà la volta di Rosy Bindi con il suo recente “Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto” (Solferino) – Il 3 marzo si chiuderà il ciclio con il rettore dell’Università Cattolica, la prof.ssa Elena Beccalli, con il libro “Per una nuova economia”.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “La Fondazione, sin dall’inizio, ha sostenuto questa iniziativa che si colloca, a buon titolo, tra le più significative occasioni culturali del territorio alessandrino, assai più ricco di quanto siamo portati a pensare. La scelta del collegio universitario Santa Chiara come sede richiama la volontà di coinvolgimento delle giovani generazioni, accanto al qualificato pubblico che partecipa agli eventi culturali”.

Il presidente della Fondazione
CRAL, notaio Luciano Mariano

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 3/11/2025

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Tg Economia – 3/11/2025

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Un tavolo per il turismo crocieristico

Nov 3, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Esteri Politica

Cina: ingresso senza visto esteso a diversi Paesi

Nov 3, 2025
Salute & Scienza

Innovazioni terapeutiche nella Broncopneumopatia con enfisema

Nov 3, 2025
TOP NEWS

Consap, Sanasi d’Arpe “Valorizziamo il merito, non più premi dovuti”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 3/11/2025

Nov 3, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x