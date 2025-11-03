Attualità IN EVIDENZA Politica

Difesa, il ministro Crosetto: “Serve investire nel settore, non perché lo chiede la Nato”

Nov 3, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo prepararci in modo serio a difendere il Paese. Io vivo la mia responsabilità da ministro ogni giorno più preoccupato, con l’ansia di vedere cose che non vorrei vedere. E’ una sensazione che mi sono stufato di vivere da solo, circondato da un Paese che non capisce che i tempi sono cambiati. La difesa ha il compito di programmare per affrontare qualsiasi scenario, non siamo ancora all’altezza di farlo e il tempo non lo decidiamo noi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della presentazione del calendario della Difesa. Continuando così: “Noi non dobbiamo investire in difesa perchè ce lo chiede la NATO, ma per noi stessi. Questa è la difesa oggi, e dovrà lavorare, nei prossimi mesi, h24, 7 giorni su 7, per recuperare il gap. La situazione di sicurezza nel mondo è quella che vediamo, e in questa situazione si conta quando si ha la capacità di difendersi e di attaccare. A noi interessa la capacità di difenderci”.
