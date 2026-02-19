Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA Mostre

Cassine: il Museo d’arte sacra di San Francesco è online, come prenotare le visite

DiRaimondo Bovone

Feb 19, 2026 , , , ,

Buone notizie per chi ama l’arte sacra: il sito del Museo d’arte sacra di San Francesco del Comune di Cassine è online su https://www.museocivicocassine.it

Il sito è stato sviluppato da ePublic s.r.l. utilizzando MusWeb, la piattaforma dedicata ai musei civici italiani, basata sul Modello Musei Civici di Designers Italia (Agid).
Il Comune di Cassine ed ePublic s.r.l. hanno collaborato per organizzare il materiale informativo: dalle schede delle opere ai dettagli sul complesso conventuale, tutto è pronto per essere sfogliato online.
Sul sito trovi tutto quello che serve per pianificare la visita: Orari, biglietti e info sulle visite guidate; Collezioni, opere e artisti da esplorare in anticipo; Novità su mostre ed eventi; Materiali sulla ricerca del museo.

Il complesso conventuale di San Francesco di Cassine

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bce, contro incertezze geopolitiche serve rafforzare l’economia

Feb 19, 2026
IN EVIDENZA

Ministro Sharipov “Intensa cooperazione Italia-Uzbekistan in settore istruzione”

Feb 19, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, Crosetto: “Spero in passi avanti concreti”

Feb 19, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Bce, contro incertezze geopolitiche serve rafforzare l’economia

Feb 19, 2026
IN EVIDENZA

Ministro Sharipov “Intensa cooperazione Italia-Uzbekistan in settore istruzione”

Feb 19, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA Mostre

Cassine: il Museo d’arte sacra di San Francesco è online, come prenotare le visite

Feb 19, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, Crosetto: “Spero in passi avanti concreti”

Feb 19, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x