Cassine: il Museo d’arte sacra di San Francesco è online, come prenotare le visite

Buone notizie per chi ama l’arte sacra: il sito del Museo d’arte sacra di San Francesco del Comune di Cassine è online su https://www.museocivicocassine.it

Il sito è stato sviluppato da ePublic s.r.l. utilizzando MusWeb, la piattaforma dedicata ai musei civici italiani, basata sul Modello Musei Civici di Designers Italia (Agid).

Il Comune di Cassine ed ePublic s.r.l. hanno collaborato per organizzare il materiale informativo: dalle schede delle opere ai dettagli sul complesso conventuale, tutto è pronto per essere sfogliato online.

Sul sito trovi tutto quello che serve per pianificare la visita: Orari, biglietti e info sulle visite guidate; Collezioni, opere e artisti da esplorare in anticipo; Novità su mostre ed eventi; Materiali sulla ricerca del museo.

Il complesso conventuale di San Francesco di Cassine