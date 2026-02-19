Attualità Esteri Video

Il ministro uzbeko Sharipov: "Intensa cooperazione con l'Italia nel settore istruzione"

Feb 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La cooperazione tra Italia e Uzbekistan in materia di istruzione superiore “si è intensificata molto”. Lo ha dichiarato Kongratbay Sharipov, ministro dell’Istruzione superiore, della scienza e dell’innovazione dell’Uzbekistan. Sharipov ha presenziato ieri al secondo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre. “Sappiamo che il sistema educativo europeo e la ricerca europea sono attualmente tra i leader mondiali. Da questa prospettiva, l’apertura di sedi di tre università italiane — rappresentanti di uno dei paesi europei più avanzati nell’istruzione superiore — in Uzbekistan riveste grande importanza per la formazione di specialisti altamente qualificati”, ha osservato il ministro.
