Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, Crosetto: “Spero in passi avanti concreti”

Di

Feb 19, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto lungamente Umerov e la sua delegazione, abbiamo parlato dei passi avanti in questa difficilissima trattativa. L’ho trovato non pessimista, meno pessimista di altre volte, spero che si possano fare dei passi concreti in avanti verso un cessate il fuoco e poi verso la pace”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026, in merito all’incontro con il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov.
ads/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Usura e incendi, Montemagno “Indagine a Gela nasce da denuncia di un cittadino”

Feb 19, 2026
IN EVIDENZA

Usura e incendi, Vella “Una parrucchiera a capo di una banda a Gela”

Feb 19, 2026
Attualità Eventi Video

Capodanno cinese, uno spettacolo di droni per accogliere l’anno del cavallo

Feb 19, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Usura e incendi, Montemagno “Indagine a Gela nasce da denuncia di un cittadino”

Feb 19, 2026
IN EVIDENZA

Usura e incendi, Vella “Una parrucchiera a capo di una banda a Gela”

Feb 19, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, Crosetto: “Spero in passi avanti concreti”

Feb 19, 2026
Attualità Eventi Video

Capodanno cinese, uno spettacolo di droni per accogliere l’anno del cavallo

Feb 19, 2026