Domani il via al corso di recitazione al Kristalli: 27 gli iscritti per Massimo Bagliani e Isabella Cazzola

Il titolo del Corso di recitazione Facciamoteatro ‘26-‘27 è ‘Tutto il mondo è palcoscenico’. Un concetto che torna sempre nei corsi di Massimo Bagliani e Isabella Cazzola, insegnato ad ogni lezione perché il mondo che ci circonda e le cose umane sono la grande ispirazione del teatro.

Quest’anno il corso ideato e diretto da Massimo e Isabella compie 13 anni; si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è aumentato il numero degli iscritti (27 rispetto ai 25 dell’ultima edizione) e sale ancora di livello.

Parte domani, mercoledì 4 novembre, e sarà tutto su Shakespeare. Un progetto che Bagliani ha in testa da qualche anno, nato dalla volontà di avvicinare gli allievi ai grandi testi attraverso un percorso teatrale che unisce studio e divertimento. Le lezioni si svolgeranno al cineteatro Kristalli di Alessandria fino a maggio 2027, con il saggio-spettacolo in scena a giugno al teatro Alessandrino.

‘Facciamoteatro’ in Alessandria. Info tel. 338-3911977 www.facciamoteatro.it