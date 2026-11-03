Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: finisce 1-1 fra Next Gen e Pro Vercelli, ma per i bianconeri tanti rimpianti

DiRaimondo Bovone

Nov 3, 2026

Primo pareggio nella storia dei derby fra Juve Next Gen e Pro Vercelli. I 13 precedenti dicevano 7 vittorie a 6 per i bianconeri, con ieri sera c’è la prima ‘X’, mentre i gol sono diventati 15-11 per i torinesi.
Nel primo tempo dominio bianconero nel possesso palla e nelle occasioni da rete; prima Merola e poi Leone hanno impegnato il portiere Del Favero, ex della partita, aprendo la strada al vantaggio, arrivato poco dopo la mezzora con una palla dentro di Macca per Merola, controllo e giravolta di destro nell’angolo lontano. Secondo gol stagionale per lui.
Nella ripresa è cambiato lo spirito della Pro Vercelli e il pareggio è arrivato subito: cross di Piran e spizzata di Bertoli con palla all’incrocio, imparabile per Mangiapoco. Poi i cambi di Brambilla hanno rilanciato la baby-Juve, ma nel forcing finale non è arrivata la vittoria che sarebbe stata meritata: Grelaud, 2 volte, e Oboawoduo hanno solo sfiorato il gol.
IN CLASSIFICANext Gen ancora in zona playout con 11 punti, al 17° posto, pari con la Giana ma dietro per differenza reti.
Pro Vercelli un po’ più su, a quota 13, al 14° posto, a braccetto con Lumezzane, Desenzano e Novara ma penalizzata dalla differenza reti.

JUVENTUS NEXT GEN-PRO VERCELLI 1-1
GOL: Merola (JNG) al 31’ p.t.; Bertoli (PV) al 9’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Turco, Corradi, Van Aaerle; Leone (dal 27’ s.t. Rizzo), Owusu Ripani (dal 27’ s.t. Mazur), Macca (dal 1’ s.t. Grelaud), Pagnucco; Durmisi (dal 43’ s.t. Konate), Merola (dal 27’ s.t. Oboawoduo). PANCHINA Fuscaldo, Radu, Amaradio, Elimoghale, Guerra, Montero. All. Brambilla
PRO VERCELLI (3-5-1-1): Del Favero; Ronchi, Moretti, Coccolo; Piran (dal 36’ s.t. Perotti), Burruano (dal 36’ s.t. Rutigliano), Iotti, Furno (dal 24’ s.t. Carosso), Pagliari; Ciammaglichella (dal 1’ s.t. Sow); Bertoli (dal 43’ s.t. Comi). PANCHINA Passador, Andreotti, Van Koeverden, El Bakkali, Mallahi, Zacchera, La Mantia, Satriano, Patriarca. All. Bonera

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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