Serie C: finisce 1-1 fra Next Gen e Pro Vercelli, ma per i bianconeri tanti rimpianti

Primo pareggio nella storia dei derby fra Juve Next Gen e Pro Vercelli. I 13 precedenti dicevano 7 vittorie a 6 per i bianconeri, con ieri sera c’è la prima ‘X’, mentre i gol sono diventati 15-11 per i torinesi.

Nel primo tempo dominio bianconero nel possesso palla e nelle occasioni da rete; prima Merola e poi Leone hanno impegnato il portiere Del Favero, ex della partita, aprendo la strada al vantaggio, arrivato poco dopo la mezzora con una palla dentro di Macca per Merola, controllo e giravolta di destro nell’angolo lontano. Secondo gol stagionale per lui.

Nella ripresa è cambiato lo spirito della Pro Vercelli e il pareggio è arrivato subito: cross di Piran e spizzata di Bertoli con palla all’incrocio, imparabile per Mangiapoco. Poi i cambi di Brambilla hanno rilanciato la baby-Juve, ma nel forcing finale non è arrivata la vittoria che sarebbe stata meritata: Grelaud, 2 volte, e Oboawoduo hanno solo sfiorato il gol.

IN CLASSIFICA – Next Gen ancora in zona playout con 11 punti, al 17° posto, pari con la Giana ma dietro per differenza reti.

Pro Vercelli un po’ più su, a quota 13, al 14° posto, a braccetto con Lumezzane, Desenzano e Novara ma penalizzata dalla differenza reti.

JUVENTUS NEXT GEN-PRO VERCELLI 1-1

GOL: Merola (JNG) al 31’ p.t.; Bertoli (PV) al 9’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Turco, Corradi, Van Aaerle; Leone (dal 27’ s.t. Rizzo), Owusu Ripani (dal 27’ s.t. Mazur), Macca (dal 1’ s.t. Grelaud), Pagnucco; Durmisi (dal 43’ s.t. Konate), Merola (dal 27’ s.t. Oboawoduo). PANCHINA Fuscaldo, Radu, Amaradio, Elimoghale, Guerra, Montero. All. Brambilla

PRO VERCELLI (3-5-1-1): Del Favero; Ronchi, Moretti, Coccolo; Piran (dal 36’ s.t. Perotti), Burruano (dal 36’ s.t. Rutigliano), Iotti, Furno (dal 24’ s.t. Carosso), Pagliari; Ciammaglichella (dal 1’ s.t. Sow); Bertoli (dal 43’ s.t. Comi). PANCHINA Passador, Andreotti, Van Koeverden, El Bakkali, Mallahi, Zacchera, La Mantia, Satriano, Patriarca. All. Bonera

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)