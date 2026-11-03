Dalla Fondazione CRAL 50.000 € per il progetto di formazione di Confcommercio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostiene con 50.000 euro il progetto di formazione di Confcommercio per formare chi già oggi fa impresa nel mondo del commercio, e chi la farà domani. Questo è l’obiettivo di “Differenziare per valorizzare – in negozio, nei ristoranti, bar, hotel e in classe”, progetto di Confcommercio della provincia di Alessandria che il cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, su proposta del presidente Paolo Arrobbio, ha deliberato.

Il presidente Ascom, Vittorio Ferrari

Il presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, spiega l’intervento: “Il commercio di prossimità è attività oggi più che mai essenziale, non solo per l’ecosistema economico della nostra provincia, ma rappresenta anche un avamposto sociale e di sicurezza. Dove ci sono negozi aperti, attivi e ben frequentati la qualità di vita dell’intera comunità migliora, e le città o i paesi diventano più attrattivi e vivaci. Ma oggi per fare impresa servono strumenti, conoscenze, professionalità diverse da quelle di un tempo. Per questo formare adeguatamente gli esercenti di domani, con percorsi che comincino già sui banchi scolastici, è fondamentale, e altrettanto decisivo è aiutare i titolari e gli addetti ad acquisire nuove competenze, utilizzando abilità professionali con cui approcciare il mercato in modo innovativo, anticipando tendenze ed esigenze. L’iniziativa di Confcommercio va in questa direzione e rappresenta un percorso indispensabile per rendere più competitivo il commercio alessandrino, ma anche più forte, dinamica e al passo con i tempi la nostra provincia”.