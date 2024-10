Giornate FAI d’autunno: sabato 12 e domenica 13 protagoniste Alessandria e Valenza

Domani e dopodomani, sabato 12 e domenica 13 ottobre, tornano per la 13^ edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.

Da Nord a Sud dell’Italia 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, qualcuno inaccessibile, apriranno al pubblico in 360 città grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione.

Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

ALESSANDRIA – Stadio Comunale ‘Giuseppe Moccagatta’ – sabato 12 dalle 9 alle 18

Fu inaugurato il 28 ottobre 1929 on il nome di Stadio del Littorio, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma. La squadra dell’Alessandria, fondata nel 1912, militava da anni in Prima Divisione, l’odierna serie A, e necessitava di un campo moderno, capace di ospitare migliaia di tifosi. I lavori furono affidati all’impresa fratelli Gandini di Alessandria. Ancora prima dell’inaugurazione ufficiale fu disputata la prima partita, Alessandria- Roma, finita 3-1. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo stadio venne intitolato a Giuseppe Moccagatta, presidente del sodalizio sportivo e sindaco della città, prematuramente scomparso nel 1946. Dei primi progetti rimangono la facciata e l’entrata a sud, quella principale di stile neoclassico, che rappresenta la parte storica e più interessante della costruzione.



VALENZA PO – Palazzo Pellizzari

Situato nell’omonima via che fiancheggia la piazza del Duomo, fu edificato su iniziativa di Carlo Andrea Pellizzari sul finire del XVIII secolo ed è proprietà dell’Opera Pia Pellizzari, costituita da don Massimo Cordara Pellizzari nel 1834. Oggi è la sede principale del Comune di Valenza e, oltre a diversi uffici, ospita lo studio del Sindaco e il notevole salone consiliare, un tempo spazio di rappresentanza del palazzo. L’entrata è imponente e vi si accede attraverso un monumentale atrio con volte a vela e colonne di ordine dorico che immette nel cortile principale. Grandioso il doppio scalone in pietra che conduce al 1° piano, dove si incontra il salone che oggi ospita il Consiglio Comunale.