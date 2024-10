“Metti la sicurezza al volante ”: domani i giovani delle scuole alla ‘crash test experience’

Ad Alessandria sabato 12 ottobre in piazza Garibaldi dalle 10 alle 18

Dimostrare ai ragazzi delle scuole in modo pratico e molto incisivo quanto sia importante, anche a bassa velocità, l’uso delle cinture di sicurezza. Una simulazione, ovvero una ‘crash test experience‘, per far vivere ai più giovani i momenti drammatici di un incidente quando si è al volante, dal ribaltamento del veicolo all’impatto vero e proprio.

È una delle iniziative in programma nell’ambito di “Metti la Sicurezza al Volante”, progetto ideato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sinergia con la Direzione Generale del Nord ovest della Motorizzazione civile, mirato a sensibilizzare i giovani in età scolare sui rischi della guida su strada con stand lab e incontri pubblici in piazza, a titolo gratuito, con esperti del settore.

Il prossimo incontro con le simulazioni di crash test si svolgerà sabato 12 ottobre, dalle ore 10 alle 18, ad Alessandria, in piazza Garibaldi.