“Tra arte e storia: i benefattori dell’Ospedale e il loro legato”. È questo il tema delle visite guidate organizzate in occasione della terza Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani che si celebra domenica13 ottobre.

Due gli appuntamenti al mattino, alle 10 e alle 11: si parte dall’atrio dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria (via Venezia, 16) per un percorso in quadreria, tra ritratti e busti dei personaggi che hanno lasciato un’impronta duratura nella storia della struttura, fra cui spiccano Papa Pio V e Giuseppe Borsalino.

Nel pomeriggio, alle 15, in collaborazione con Italia Nostra APS, le visite proseguono al Cimitero Monumentale cittadino (v.le Teresa Michel, 33) con un itinerario che condurrà i partecipanti nei luoghi di riposo di questi benefattori, dove si potrà riflettere sul lascito morale e materiale che hanno donato alla città. Oltre al contributo materiale, si evidenzierà il legame profondo che ha segnato la storia dell’Ospedale e della comunità alessandrina.

L’iniziativa, coordinata per l’Azienda da Paola Cosola della Biblioteca Biomedica DAIRI e per Italia Nostra dalla vicepresidente Francesca Petralia, si inserisce nel programma nazionale di celebrazioni di ACOSI, ovvero l’Associazione Culturale degli Ospedali Storici Italiani, di cui l’Ospedale di Alessandria fa parte.

Informazioni: 0131-206469.