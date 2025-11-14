Fondazione CRAL con l’istituto ‘Cellini’ di Valenza per gli 850 anni della Diocesi di Alessandria

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con l’Istituto “Benvenuto Cellini” di Valenza e la Direzione Beni Culturali Diocesana, organizzano in contemporanea alla mostra “Alessandria Devota”, la manifestazione culturale che celebra attraverso i suoi tesori d’arte l’anniversario degli 850 anni della Diocesi di Alessandria, l’evento denominato “Nostra Clementissima Patrona”. L’importante evento collaterale si è svolto settimana scorsa nella suggestiva cornice di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

A sinistra i vincitori del concorso

Seguendo il tema della mostra, è stato indetto un concorso interno all’istituto scolastico con lo scopo di realizzare una corona per la Madonna della Salve, la scultura più importante della Diocesi di Alessandria. Non a caso, in mostra è esposta l’originale corona aurea della statua, usata in occasioni solenni, mentre l’opera che verrà realizzata sarà in una versione considerata più attuale.

Tra i numerosi studenti che hanno partecipato al concorso, sono stati selezionati da un’apposita giuria di qualità i 3 progetti ritenuti più meritevoli: Il 1° classificato, realizzato da Aaron Gonzalez ed Edoardo Vaccaluzzo della classe 4^B, riprende un forte simbolismo dell’arte sacra con la decorazione a 12 stelle, la corona di spine e chiodi, i gigli e la preghiera alla Salve, verrà successivamente realizzata e sarà effettivamente posta sul capo della statua.

Da segnalare al 2° posto Eleonora Nardin della classe 4^C con un’opera che richiama il manto della statua con una decorazione a goccia con pietre blu e al 3° posto Ambra Barbonaglia della classe 3^C con una corona a 4 punte impreziosita con motivi a cuore e riccioli.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche gli autori del dipinto della Madonna della Salve (Linda Gatti, Martina Ognibene, Nicolò Savioli e Sofia Torrisi) e l’autrice del manifesto dedicato all’evento, Sofia Moscardo.

I ragazzi autori del dipinto della Salve

Alla cerimonia hanno presenziato il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, S.E.R. monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria, il dirigente scolastico dell’istituto “Benvenuto Cellini”, ing. Alberto Raffo, il canonico don Santiago Giraldo Ortiz, parroco di Valenza, e il prof. Luciano Orsini, delegato vescovile e direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Alessandria, coordinatore dell’iniziativa. Al termine della premiazione è stata inaugurata la mostra dei progetti ispirati alla Madonna della Salve, tra cui spiccano le corone, le icone ed i quadri: si tratta di circa 40 pezzi realizzati dagli studenti che potranno essere ammirati quale complemento dell’esposizione “Alessandria Devota” sino alla fine dell’anno.