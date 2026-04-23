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Dal Rotaract di Casale Monferrato il sostegno a Dynamo Camp, per i bambini con patologie gravi

DiRaimondo Bovone

Apr 23, 2026 , , , , , ,

Lo scorso 18 aprile si è tenuta, presso il ristorante “Da Dubini” di Mombello Monferrato, una serata organizzata dal Rotaract Club di Casale Monferrato dedicata a una giusta causa: il supporto a Dynamo Camp, una realtà benefica nata a Pistoia che ha lo scopo di aiutare i bambini affetti da patologie gravi e le loro famiglie a ritagliare del tempo per sé, dimenticandosi per qualche giorno della malattia per concedersi un po’ di divertimento e sport grazie al supporto di una schiera di volontari medici, animatori, cuochi e molti altri.

La serata ha visto la partecipazione di 4 ambasciatori di Dynamo Camp, Simona Carrettoni, Andrea Musso, Marta Armato e Maria Grazia Patti, i quali hanno spiegato ai soci come funziona questa splendida realtà e risposto puntualmente alle numerose domande poste nel corso della serata. Da 12 anni, Rotaract Casale sostiene con una donazione annuale il Camp, con l’impegno di continuare anno dopo anno questo piccolo gesto di supporto.

La serata si è conclusa con la presentazione di un nuovo socio nel Club, Mario Nicotra, il quale è stato ‘spillato’ dall’attuale presidente del Club di Casale, Luca Masoero. Mario Nicotra, siciliano di origine, si è trasferito in Piemonte per motivi lavorativi ed è stato accolto con entusiasmo nel club casalese.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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