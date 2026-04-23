L’Automobile Club Alessandria presenta il 30 aprile il progetto ‘ACI Storico’

L’Automobile Club Alessandria annuncia che il prossimo 30 aprile, in occasione dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si rinnoveranno le cariche sociali, sarà ufficialmente presentato il nuovo progetto ACI Storico, iniziativa strategica in vista delle celebrazioni per il Centenario dell’Ente, che ricorrerà nel prossimo anno.

IL PROGETTO – Nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio automobilistico d’epoca, espressione di cultura, tradizione e passione motoristica, elementi che da sempre caratterizzano il territorio alessandrino. Attraverso eventi, iniziative dedicate e collaborazioni con realtà locali, ACI Storico intende rafforzare il legame tra storia dell’automobile e comunità.

La presentazione rappresenta il 1° passo concreto verso un calendario di appuntamenti che accompagneranno il percorso verso il Centenario, un traguardo significativo che celebrerà la lunga storia dell’Automobile Club Alessandria, riconosciuto come una delle realtà più radicate del territorio.

Le celebrazioni previste per il prossimo anno saranno un’occasione per coinvolgere soci, appassionati e cittadini, rendendo omaggio al ruolo svolto dall’Ente nella promozione della mobilità, della sicurezza stradale e della cultura automobilistica nel corso dei decenni.

INFO – www.alessandria.aci.it