Dichiarazione alla stampa di Emanuele Locci, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune

Riceviamo e pubblichiamo la seguente dichiarazione politica:

“Il partito del Sindaco Giorgio Abonante, per voce autorevole del segretario del PD Rapisardo Antonucci, ironizza su un incidente di nessuna rilevanza politica nè attinenza territoriale per rispondere alle puntuali critiche mosse alle abnormi spese dell’amministrazione comunale alessandrina di quasi 200.000 euro per l’organizzazione del Natale e del Capodanno di cui, a dire il vero, in pochi si sono accorti. Il PD non si smentisce: aumenta le tasse, spreca i soldi dei contribuenti, ma continua a ironizzare invece di riflettere sulla sua capacità di amministrare la città. Dico una cosa al Sindaco: è inutile che cacci gli assessori dalla tua giunta. Il problema, Giorgio, sei tu. Vedendo il successo del Capodanno a Casale Monferrato, a spese inferiori rispetto ad Alessandria, mi verrebbe da dire che anche la nostra città meriterebbe un Sindaco di Fratelli d’Italia!”