Dalla Turchia ad Alessandria: studentessa di fisioterapia sceglie l’Università e l’Ospedale

Pinar Toksöz, studentessa di Fisioterapia all’Università di Alanya, in Turchia, ha scelto l’Università del Piemonte Orientale e il Presidio Riabilitativo “Teresio Borsalino” dell’Ospedale di Alessandria per arricchire la sua esperienza all’estero. Grazie al programma di mobilità Erasmus+, Pinar è la 1^ studentessa di Fisioterapia a livello magistrale ad arrivare in città per un’esperienza di questo tipo. Il suo percorso si sta svolgendo al Presidio Borsalino, struttura di riferimento per la riabilitazione complessa e sede della Unit Disease di Medicina Riabilitativa del DAIRI.

La studentessa turca con i colleghi fisioterapisti

Durante il suo periodo ad Alessandria, da inizio giugno a fine luglio, Pinar Toksöz sta avendo l’occasione di lavorare con i fisioterapisti del Borsalino, confrontandosi sulle pratiche cliniche e le politiche sanitarie italiane e turche. La sua scelta di Alessandria dimostra il valore della mobilità internazionale come strumento di crescita reciproca, ma anche la capacità di Ospedale e Università alessandrini di attrarre studenti dall’estero grazie a un’offerta innovativa, integrata e centrata sui bisogni dei pazienti.

LE PAROLE – Racconta la studentessa turca: «Alessandria è una città dove la popolazione è composta in gran parte da residenti locali e questo ha contribuito moltissimo a farmi immergere e comprendere meglio la cultura italiana. È un’esperienza preziosa per la mia crescita personale e professionale, che permetterà di confrontarmi con metodi di valutazione e trattamento diversi dai miei, ampliando gli interessi di ricerca».