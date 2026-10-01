Meeting nazionale Comuni Fioriti: dal 2 al 4 ottobre il verde urbano a San Salvatore e Terruggia

Come deve cambiare il verde urbano nei prossimi dieci anni? Asproflor rilancia la domanda che sarà al centro della 3 giorni in programma dal 2 al 4 ottobre, tra San Salvatore Monferrato e Terruggia, con l’apertura del Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2026. Perché i dati e le simulazioni di Roma e Firenze dicono che più alberi, suoli naturali e superfici capaci di accumulare meno calore, possono ridurre di oltre 4 °C le temperature superficiali urbane nelle ore più calde. Da questo scenario prenderà il via l’evento, chiamando amministratori, tecnici e professionisti a confrontarsi su clima, acqua, costi di gestione, biodiversità, partecipazione e qualità della vita, oltre che sule bellezza.

VENERDÌ 2 OTTOBRE – Dalle 15 alle 18.30, al Parco Pineta di San Salvatore Monferrato, con il World Café “Il verde urbano che serve davvero”, 5 tavoli di lavoro nei quali sindaci, assessori, tecnici comunali, amministratori e professionisti saranno chiamati a confrontare problemi, esperienze e possibili soluzioni, alla presenza dell’assessore regionale Paolo Bongioanni. I temi: “Caldo, acqua, ombra”, “Il verde costa troppo?”, “Ordine o biodiversità?”, “Il Comune non può fare tutto”, “Dal fiore alla qualità della vita”.

Veduta aerea di San Salvatore Monferrato

SABATO 3 OTTOBRE – Sabato il Meeting si aprirà alla partecipazione del pubblico con “Fiori, giochi, musica e storie d’Italia” e il concorso Donna Comune Fiorito 2026. A San Salvatore Monferrato i laboratori verdi per bambini e famiglie saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con giochi, attività dedicate agli insetti impollinatori e una caccia al tesoro botanica. Dalle 16 prenderanno il via le sfilate degli abiti fioriti e dei costumi tradizionali dei Comuni partecipanti.

DOMENICA 4 OTTOBRE – Il momento istituzionale centrale è in programma dalle 9.30 alle 13 a Terruggia presso l’Ariotto Village. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e il benvenuto alle due new entry della rete, Pordenone e Rovereto, che presenteranno alcune delle proprie esperienze. Seguirà un approfondimento dedicato ai progetti piemontesi Agrion e TabUi, tra ricerca scientifica, innovazione digitale e promozione turistica. Dalle 11 alle 12.30 sarà il momento dell’assegnazione del Marchio di Qualità Comune Fiorito 2026 e dei riconoscimenti e premi speciali. La mattinata si concluderà guardando oltre i confini italiani. Lo spazio dedicato a Entente Florale Europe e Communities in Bloom permetterà di raccontare le esperienze attraverso le quali i Comuni italiani si confrontano con realtà internazionali.

Panorama di Terruggia