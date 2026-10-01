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Meeting nazionale Comuni Fioriti: dal 2 al 4 ottobre il verde urbano a San Salvatore e Terruggia

DiRaimondo Bovone

Ott 1, 2026 , , , , , ,

Come deve cambiare il verde urbano nei prossimi dieci anni? Asproflor rilancia la domanda che sarà al centro della 3 giorni in programma dal 2 al 4 ottobre, tra San Salvatore Monferrato e Terruggia, con l’apertura del Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2026. Perché i dati e le simulazioni di Roma e Firenze dicono che più alberi, suoli naturali e superfici capaci di accumulare meno calore, possono ridurre di oltre 4 °C le temperature superficiali urbane nelle ore più calde. Da questo scenario prenderà il via l’evento, chiamando amministratori, tecnici e professionisti a confrontarsi su clima, acqua, costi di gestione, biodiversità, partecipazione e qualità della vita, oltre che sule bellezza.

VENERDÌ 2 OTTOBRE – Dalle 15 alle 18.30, al Parco Pineta di San Salvatore Monferrato, con il World Café “Il verde urbano che serve davvero”, 5 tavoli di lavoro nei quali sindaci, assessori, tecnici comunali, amministratori e professionisti saranno chiamati a confrontare problemi, esperienze e possibili soluzioni, alla presenza dell’assessore regionale Paolo Bongioanni. I temi: “Caldo, acqua, ombra”, “Il verde costa troppo?”, “Ordine o biodiversità?”, “Il Comune non può fare tutto”, “Dal fiore alla qualità della vita”.

Veduta aerea di San Salvatore Monferrato

SABATO 3 OTTOBRE – Sabato il Meeting si aprirà alla partecipazione del pubblico con “Fiori, giochi, musica e storie d’Italia” e il concorso Donna Comune Fiorito 2026. A San Salvatore Monferrato i laboratori verdi per bambini e famiglie saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con giochi, attività dedicate agli insetti impollinatori e una caccia al tesoro botanica. Dalle 16 prenderanno il via le sfilate degli abiti fioriti e dei costumi tradizionali dei Comuni partecipanti.

DOMENICA 4 OTTOBRE – Il momento istituzionale centrale è in programma dalle 9.30 alle 13 a Terruggia presso l’Ariotto Village. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e il benvenuto alle due new entry della rete, Pordenone e Rovereto, che presenteranno alcune delle proprie esperienze. Seguirà un approfondimento dedicato ai progetti piemontesi Agrion e TabUi, tra ricerca scientifica, innovazione digitale e promozione turistica. Dalle 11 alle 12.30 sarà il momento dell’assegnazione del Marchio di Qualità Comune Fiorito 2026 e dei riconoscimenti e premi speciali. La mattinata si concluderà guardando oltre i confini italiani. Lo spazio dedicato a Entente Florale Europe e Communities in Bloom permetterà di raccontare le esperienze attraverso le quali i Comuni italiani si confrontano con realtà internazionali.

Panorama di Terruggia

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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