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Lotto: ad Alessandria colpo da 47.500 euro

DiRaimondo Bovone

Ott 1, 2026 , , ,

Esulta il Piemonte con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 29 settembre ad Alessandria è stato centrato il colpo più alto di giornata pari a 47.500 euro: la vincita è stata realizzata grazie a 3 ambi e 1 terno presso il punto vendita in via Teresa Michel. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,98 milioni di euro, per un totale di 919,3 milioni di euro da inizio 2026.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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