Comune di Alessandria: Locci chiede la sosta gratuita ad agosto sugli stalli blu

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

I consiglieri comunali Emanuele Locci, presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia, e Maurizio Sciaudone, vicepresidente del Consiglio Comunale, hanno presentato una mozione per introdurre esenzioni dalla sosta a pagamento nelle strisce blu, in particolare durante il mese di agosto, nella fascia oraria della pausa pranzo e in altri momenti strategici per cittadini e attività economiche. La proposta segue un primo tentativo già compiuto da Fratelli d’Italia in sede di DUP, dove Locci aveva presentato un emendamento specifico, poi bocciato dalla maggioranza di centrosinistra.

Contestualmente alla mozione, è stata inviata una richiesta formale al Sindaco Giorgio Abonante, all’assessore al commercio Giovanni Barosini e all’assessore alla viabilità Michelangelo Serra, per attivare fin da subito – già nel mese di agosto – la sospensione della sosta a pagamento negli stalli blu, come avviene in numerosi Comuni italiani.

«Con questa mozione chiediamo semplicemente buon senso e attenzione per le esigenze dei cittadini – dichiara Emanuele Locci – come avviene in tante città italiane, dove la sosta è gratuita nel mese di agosto e durante la pausa pranzo. Anche Alessandria, in passato, aveva adottato soluzioni simili. Oggi, con la gestione degli stalli blu tornata in capo al Comune, abbiamo finalmente la libertà di scegliere. Eppure, la maggioranza ha preferito bocciare l’emendamento che avevamo proposto al DUP, dimostrando ancora una volta distanza dai bisogni concreti della città. Abbiamo quindi deciso di insistere con questa mozione perché riteniamo che la sosta gratuita in agosto e in alcune fasce orarie sia una misura di civiltà, di vicinanza alle famiglie, ai lavoratori, ai commercianti. La nostra proposta prevede anche la sospensione della sosta nella fascia 12:30–14:30, nei sabati pomeriggio e in occasione di eventi e manifestazioni locali. È una scelta di qualità urbana, che aiuta il commercio, favorisce la rotazione degli stalli e restituisce centralità al cittadino. Abbiamo inoltre inviato una richiesta ufficiale al Sindaco Abonante e agli assessori competenti affinché dispongano già da agosto la sospensione della sosta a pagamento. Non servono grandi investimenti, solo una volontà politica chiara. Altrimenti sarà l’ennesima occasione persa.»

La mozione sarà discussa nelle prossime sedute del Consiglio Comunale. Fratelli d’Italia auspica che, su un tema così pratico e trasversale, si possa trovare una convergenza ampia, anche da parte della maggioranza.