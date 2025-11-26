Chiamata ai balocchi per le feste di Natale, per regalare giocattoli nuovi o usati

🎁 Vuoi far parte della magia del Natale? 🎁 Regala un giocattolo (usato o nuovo, non troppo voluminoso) e portalo nei nostri punti raccolta. I giocattoli saranno distribuiti ai bambini poveri durante l’evento e donati all’associazione SIE (Solidarietà Internazionale ed Emergenze OdV) che ha lo scopo di sostenere le fasce fragili del nostro territorio e progetti con connotazione emergenziale a livello internazionale. Insieme possiamo fare la differenza! Porta un sorriso e un giocattolo!

PUNTI DI RACCOLTA – ALESSANDRIA

📍 Chiostro di Santa Maria di Castello, piazza Santa Maria di Castello, 14 🕔 Lun – Ven 10-12 e 17–19

📍 Fuga di Sapori Bistró, piazza Don Amilcare Soria, 37 🕔 Lun – Ven 10–15, 17–23 Sab 11–15, 17–23

📍 Erboristeria Erba Colta, via Milano, 16 🕔 Lun 16–19; Mar–Dom 10–13, 16–19

📍 Officina Velø, corso Acqui 280 🕔 Lun – Ven 8.30/12.30 e 15.30/19

📍 Il Sentiero degli Scarabocchi, corso Acqui, 332/334 🕔 Lun 16-18.30, Mar–Sab 9:30–12:30, 16–18.30

📍 Corner, via Modena, 15 🕔 Tutti i giorni 9:30–12:30, 15:30–19:30

📍 Pasticceria Gallina, via Vochieri, 46 🕔 Da martedì a sabato 8–12:30, 15:30–19:30

📍 Scuola Primaria Giovanni XXIII – istituto Pochettino di Castellazzo, via S. Pio V 2, Frugarolo