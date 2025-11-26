Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Chiamata ai balocchi per le feste di Natale, per regalare giocattoli nuovi o usati

DiRaimondo Bovone

Nov 26, 2025 , , , , , ,

🎁 Vuoi far parte della magia del Natale? 🎁 Regala un giocattolo (usato o nuovo, non troppo voluminoso) e portalo nei nostri punti raccolta. I giocattoli saranno distribuiti ai bambini poveri durante l’evento e donati all’associazione SIE (Solidarietà Internazionale ed Emergenze OdV) che ha lo scopo di sostenere le fasce fragili del nostro territorio e progetti con connotazione emergenziale a livello internazionale. Insieme possiamo fare la differenza! Porta un sorriso e un giocattolo!

PUNTI DI RACCOLTAALESSANDRIA  
📍 Chiostro di Santa Maria di Castello, piazza Santa Maria di Castello, 14 🕔 Lun – Ven 10-12 e 17–19
📍 Fuga di Sapori Bistró, piazza Don Amilcare Soria, 37 🕔 Lun – Ven 10–15, 17–23 Sab 11–15, 17–23
📍 Erboristeria Erba Colta, via Milano, 16 🕔 Lun 16–19; Mar–Dom 10–13, 16–19
📍 Officina Velø, corso Acqui 280  🕔 Lun – Ven 8.30/12.30 e 15.30/19
📍 Il Sentiero degli Scarabocchi, corso Acqui, 332/334 🕔 Lun 16-18.30, Mar–Sab 9:30–12:30, 16–18.30
📍 Corner, via Modena, 15 🕔 Tutti i giorni 9:30–12:30, 15:30–19:30
📍 Pasticceria Gallina, via Vochieri, 46  🕔 Da martedì a sabato 8–12:30, 15:30–19:30
📍 Scuola Primaria Giovanni XXIII – istituto Pochettino di Castellazzo, via S. Pio V 2, Frugarolo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 26/11/2025

Nov 26, 2025
IN EVIDENZA

Difesa, Gori “Favorevoli a convergenza tra investimenti Stati membri Ue”

Nov 26, 2025
IN EVIDENZA

UniPa, Mazzola “Vogliamo sviluppare i rapporti con la Corea”

Nov 26, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 26/11/2025

Nov 26, 2025
IN EVIDENZA

Difesa, Gori “Favorevoli a convergenza tra investimenti Stati membri Ue”

Nov 26, 2025
IN EVIDENZA

UniPa, Mazzola “Vogliamo sviluppare i rapporti con la Corea”

Nov 26, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Chiamata ai balocchi per le feste di Natale, per regalare giocattoli nuovi o usati

Nov 26, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x