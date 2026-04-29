Castelli Aperti in provincia di Alessandria: gli appuntamenti di venerdì 1 e domenica 3 maggio

In occasione del lungo fine settimana, il patrimonio storico del Piemonte si apre al pubblico con Castelli Aperti, in un calendario straordinario di visite e iniziative. Venerdì 1° maggio e domenica 3 maggio 2026, numerosi castelli del territorio accoglieranno visitatori e appassionati, offrendo l’opportunità di riscoprire dimore storiche, parchi secolari e affascinanti testimonianze del passato.

La Torre di Masio

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: 1 e 3 maggio aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: 1 e 3 maggio visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: 1 e 3 maggio aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: 1 e 3 maggio aperto con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: 1° maggio aperto con orario 14.00-18.00 e 3 maggio aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html

Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: 3 maggio aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.

Giarole – Castello di Sannazzaro: 1° maggio visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: intero 15 €.

https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Masio – Torre di Masio, Museo La Torre e il Fiume: 3 maggio visite libere ad ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione Tel. 0131 799131 oppure Tel. 3468818992

Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: 3 maggio orario dalle 15.00 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: 1 e 3 maggio visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: 1 e 3 maggio visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)

Terzo – Torre di Terzo: 1° maggio visite guidate ad ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30.

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): 1 e 3 maggio dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.

Veduta aerea del Castello di Pozzolo Formigaro