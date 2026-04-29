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Castelli Aperti in provincia di Alessandria: gli appuntamenti di venerdì 1 e domenica 3 maggio

DiRaimondo Bovone

Apr 29, 2026 , , , ,
Il Castello di Piovera

In occasione del lungo fine settimana, il patrimonio storico del Piemonte si apre al pubblico con Castelli Aperti, in un calendario straordinario di visite e iniziative. Venerdì 1° maggio e domenica 3 maggio 2026, numerosi castelli del territorio accoglieranno visitatori e appassionati, offrendo l’opportunità di riscoprire dimore storiche, parchi secolari e affascinanti testimonianze del passato.

La Torre di Masio

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: 1 e 3 maggio aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: 1 e 3 maggio visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: 1 e 3 maggio aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.
Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: 1 e 3 maggio aperto con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.
Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: 1° maggio aperto con orario 14.00-18.00 e 3 maggio aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html
Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: 3 maggio aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.
Giarole – Castello di Sannazzaro: 1° maggio visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: intero 15 €.
https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html
Masio – Torre di Masio, Museo La Torre e il Fiume: 3 maggio visite libere ad ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione Tel. 0131 799131 oppure Tel. 3468818992
Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: 3 maggio orario dalle 15.00 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.
Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: 1 e 3 maggio visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039.  Ingresso: intero 10€.
Rosignano Monferrato – Borgo: 1 e 3 maggio visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)
Terzo – Torre di Terzo: 1° maggio visite guidate ad ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30.
Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): 1 e 3 maggio dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/  Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.

Veduta aerea del Castello di Pozzolo Formigaro

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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