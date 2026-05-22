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Cina, l’industria postale in crescita stabile nei primi 4 mesi del 2026

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Mag 22, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria postale cinese ha registrato una crescita stabile sia dei ricavi sia dei volumi di consegna nei primi quattro mesi del 2026, hanno mostrato ieri i dati dell’Ufficio postale statale.

Da gennaio ad aprile, il settore postale ha gestito 70,16 miliardi di pacchi, segnando un aumento del 4,1% su base annua. Le consegne espresse hanno raggiunto i 64,57 miliardi di pacchi, in crescita del 5,1%.

Nello stesso periodo, il fatturato commerciale complessivo del settore postale ha raggiunto 601,85 miliardi di yuan (circa 88,5 miliardi di dollari USA), con un incremento del 5,8% su base annua. I servizi di consegna espressa hanno contribuito al totale per 497,93 miliardi di yuan, in crescita del 6,6%.

Guardando alle diverse tipologie di consegna, le consegne espresse intraurbane si sono attestate a 4,51 miliardi di pacchi, in calo del 9,1% su base annua, mentre quelle interregionali hanno raggiunto 58,68 miliardi, con un aumento del 6,4%.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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