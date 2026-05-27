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Bosco Marengo: le guardie Zoofile OIPA sequestrano 20 cani infestati da parassiti

DiRaimondo Bovone

Mag 27, 2026 , , , , , , ,

Le Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria sono intervenute, 2 giorni fa, in un’abitazione di Bosco Marengo, dopo una segnalazione, per il sequestro di 20 cani tenuti in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, tra ciotole d’acqua sporca e cibo sparso a terra.
Tra i cani oggetto dell’intervento, anche 11 cuccioli (di cui uno molto piccolo, di circa 15 giorni, sporco e maleodorante) e la mamma, estremamente magra e per questo in condizioni fisiche delicate. I cuccioli sono risultati infestati da parassiti, intestinali e non, mentre uno di loro presentava gravi ferite alle orecchie, causate dai morsi di altri cani.

Vista la situazione, i cani sono stati trasferiti al canile, per essere sottoposti ad accertamenti veterinari e a cure necessarie, mentre il proprietario, cui anni fa era già stato imposto dal Comune il divieto di far riprodurre gli animali in suo possesso, – è stato contestato il reato di maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, Coordinatrice Guardie Zoofile OIPA Alessandria: “Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa, in cui gli animali risultavano detenuti in condizioni non adeguate al loro benessere e produttive di gravi sofferenze. Il nostro intervento è stato necessario per garantire loro le cure e l’assistenza di cui avevano bisogno e per ripristinare condizioni di vita più idonee, soprattutto vista la giovanissima età di alcuni di loro”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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