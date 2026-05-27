Bosco Marengo: le guardie Zoofile OIPA sequestrano 20 cani infestati da parassiti

Le Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria sono intervenute, 2 giorni fa, in un’abitazione di Bosco Marengo, dopo una segnalazione, per il sequestro di 20 cani tenuti in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, tra ciotole d’acqua sporca e cibo sparso a terra.

Tra i cani oggetto dell’intervento, anche 11 cuccioli (di cui uno molto piccolo, di circa 15 giorni, sporco e maleodorante) e la mamma, estremamente magra e per questo in condizioni fisiche delicate. I cuccioli sono risultati infestati da parassiti, intestinali e non, mentre uno di loro presentava gravi ferite alle orecchie, causate dai morsi di altri cani.

Vista la situazione, i cani sono stati trasferiti al canile, per essere sottoposti ad accertamenti veterinari e a cure necessarie, mentre il proprietario, cui anni fa era già stato imposto dal Comune il divieto di far riprodurre gli animali in suo possesso, – è stato contestato il reato di maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, Coordinatrice Guardie Zoofile OIPA Alessandria: “Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa, in cui gli animali risultavano detenuti in condizioni non adeguate al loro benessere e produttive di gravi sofferenze. Il nostro intervento è stato necessario per garantire loro le cure e l’assistenza di cui avevano bisogno e per ripristinare condizioni di vita più idonee, soprattutto vista la giovanissima età di alcuni di loro”.