Alessandria: le aperture dei musei pubblici nelle festività

Palazzo Cuttica

SALE D’ARTE Via Machiavelli 13 – Alessandria
In corso l’esposizione “Ignazio Gardella – Progettare la Città” – Apertura dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19 – Compreso il festivo Venerdì 26 dicembre 2025, S. Stefano sempre 15- Aperture straordinarie festive : giovedì 25 dicembre, giovedì 1° gennaio, martedì 6 gennaio 15-19

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 – Alessandria
In corso “Sguinzando la Faldiglia” esposizione di abiti sartoriali riprodotti per la
Ricostruzione Storica della Danza Curtense e “Ci vediamo in cartolina –Alessandria e il Natale attraverso lo sguardo di un altro tempo”, la mostra di Tony Frisina con fotografie, biglietti d’auguri natalizi e immagini del passato di Alessandria – Apertura dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19
Aperture straordinarie festive: giovedì 25 dicembre, venerdì 26 dicembre, giovedì 1° gennaio, martedì 6 gennaio sempre 15-19

La piramide che ospita il Marengo Museum

MARENGO MUSEUM – Via Giovanni Delavo, Spinetta Marengo – Alessandria
Apertura il sabato e la domenica dalle 15 alle 19 – Apertura straordinaria festiva: venerdì 26 dicembre 15-19

TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, n. 11 – Alessandria
Aperture ordinarie tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 19

INFO – www.asmcostruireinsieme.it

La Biblioteca ospita le Sale d’Arte

