Quasi 1 etto di cocaina, medicinali frantumati, cavi USB e adattatori per la ricarica di telefoni cellulari. È il materiale sequestrato venerdì scorso dalla Polizia Penitenziaria durante un controllo effettuato dopo mezzanotte nelle aree comuni del 1° piano del Padiglione B. L’operazione conferma quanto sia fondamentale l’attività di vigilanza e controllo svolta quotidianamente dalle guardie carcerarie per impedire che le carceri diventino terreno di traffici illeciti, spaccio di droghe e comunicazioni clandestine.

LE PAROLE – Donato CAPECE, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, esprime apprezzamento e reclama l’intervento dei dirigenti e della polirica: «Non siamo di fronte a episodi marginali: la droga e i telefoni cellulari clandestini rappresentano strumenti attraverso i quali la criminalità continua ad esercitare potere, mantenendo collegamenti con l’esterno e alimentando circuiti illegali all’interno delle carceri. Servono investimenti concreti, formazione specialistica, aggiornamento professionale continuo e strumenti tecnologici moderni. Ma sulla formazione professionale del personale, il provveditorato regionale del Piemonte è fermo da anni. Occorrono dotazioni, sistemi di controllo e tecnologie capaci di intercettare e contrastare con efficacia crescente l’introduzione e la circolazione di droga, telefoni e materiale illecito negli istituti».

Sulla stessa linea Vicente SANTILLI, segretario nazionale SAPPE per il Piemonte: «Quello di Torino è un risultato operativo di grande rilievo, che merita riconoscimento e gratitudine. Ma questo intervento deve far riflettere sulla complessità delle sfide che quotidianamente affrontano gli operatori penitenziari, perché contrastare la criminalità in carcere significa confrontarsi con modalità sempre più sofisticate di occultamento, comunicazione e circolazione di sostanze proibite. Il personale deve poter contare su tecnologie all’altezza delle nuove forme di illegalità».