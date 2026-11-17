Sabato 21 novembre 2026 sarà un’occasione straordinaria per scoprire la storia, l’architettura e gli interventi di recupero di uno degli edifici simbolo del Novecento alessandrino. In occasione delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura, dedicate all’apertura straordinaria di luoghi della cultura normalmente non accessibili e di cantieri di restauro in corso, la Casa del Mutilato di Alessandria aprirà eccezionalmente le proprie porte al pubblico.

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in collaborazione con Confindustria Alessandria, e offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino uno degli edifici più significativi del patrimonio architettonico novecentesco della città.

Un percorso di visita che consentirà di entrare nel cantiere, osservando direttamente le metodologie di

conservazione adottate nel progetto architettonico firmato da Venanzio Guerci. La visita rappresenterà inoltre un’occasione privilegiata per conoscere i dipinti murali realizzati da Morando e Caffassi, con delicate operazioni di restauro in corso, e per scoprire le tecniche e le competenze specialistiche impiegate nella loro conservazione. Il cantiere è promosso da Confindustria Alessandria ed è sostenuto dai finanziamenti del Ministero della Cultura.

ORARI – Visite guidate in 2 turni: ore 9.30 e ore 11

INGRESSO GRATUITO – Prenotazione obbligatoria. I gruppi sono a numero chiuso per garantire le condizioni di sicurezza nel cantiere. Richieste accolte fino ad esaurimento posti e confermate via e-mail.

TERMINE PRENOTAZIONI – Entro le ore 16 di venerdì 20 novembre.

INFO – E-mail prenotazioni: [email protected] – Telefono Soprintendenza: 0131- 229100 – Sito Web: http://sabap-al.cultura.gov.it/