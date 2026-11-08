Asca Alessandria e Solidal per la Ricerca fanno squadra: lo sport a servizio della ricerca

Il sostegno al progetto MAIA e una serie di iniziative congiunte

Lo sport come occasione per sostenere la ricerca sanitaria, coinvolgere i giovani e rafforzare il legame con il territorio. È questo l’obiettivo della partnership tra Asca Alessandria e Solidal per la Ricerca, presentata alcuni giorni fa a Palazzo Monferrato, nel corso dell’evento dedicato al progetto sociale “Cuore Asca”. Un’iniziativa che segna l’avvio di un percorso condiviso per sostenere la ricerca sanitaria dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

“Cuore Asca” nasce dalla volontà della società, guidata dal presidente Giancarlo Massobrio, di rafforzare il proprio impegno sociale, affiancando all’attività sportiva le iniziative rivolte alla comunità. Alla presentazione hanno partecipato anche gli sponsor che sostengono il progetto, condividendo un percorso che punta a valorizzare il ruolo del calcio come strumento di partecipazione e solidarietà.

Il sostegno dell’Asca sarà rivolto al progetto MAIA, che approfondisce il rapporto tra microbiota intestinale e asma infantile, con l’obiettivo di comprendere meglio le caratteristiche e i diversi livelli di gravità della malattia. Il dottor Paolo Bottino e la dottoressa Valentina Pizzo, della Microbiologia e Virologia dell’IRCCS AOU AL, hanno illustrato il lavoro già svolto e le prospettive aperte dal progetto.

LE PAROLE – Così Giancarlo Massobrio, presidente dell’Asca Alessandria: «Vogliamo che ogni giovane atleta si senta parte di una comunità che non si limita al campo da calcio, ma che sa anche guardare agli altri e al proprio territorio. Con questa collaborazione, desideriamo dare un significato ancora più concreto ai valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno: appartenenza, responsabilità e solidarietà. Coinvolgere i nostri ragazzi e le loro famiglie, nel sostegno alla ricerca, significa aiutarli a comprendere che anche attraverso lo sport si può contribuire a qualcosa di importante per tutti».