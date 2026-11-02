Ospedale di Alessandria: l’associazione ‘Ave Nahele’ dona 10 culle e 1 lettino termico a Neonatologia

Un gesto di amore e solidarietà per trasformare il dolore di una perdita in una nuova occasione di speranza. In ricordo di Elena, scomparsa a soli 21 anni, l’associazione Ave Nahele e un gruppo di amici della famiglia hanno donato 10 culle e 1 lettino termico alla SC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta da Alberto Ricotti, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Un contributo per migliorare l’accoglienza e l’assistenza dei piccoli pazienti fin dai loro primi momenti di vita in ricordo di Elena, una giovane piena di entusiasmo, sogni e gioia di vivere. La sua scomparsa prematura ha lasciato un vuoto profondo nella famiglia e in tutte le persone che le hanno voluto bene. Da quel dolore è nata però la volontà di realizzare qualcosa di concreto, capace di custodirne il ricordo attraverso un dono destinato ad accompagnare nuove vite.

La scelta della Neonatologia assume un significato particolarmente importante. È il luogo in cui ogni giorno si accolgono nuove nascite e si vivono emozioni intense, ma anche quello in cui alcuni bambini e le loro famiglie affrontano momenti delicati, segnati dall’attesa e dalla preoccupazione. In questo contesto, le 10 culle e il lettino termico rappresentano un contributo prezioso alle attività di assistenza e cura, offrendo un sostegno concreto ai professionisti che quotidianamente si prendono cura dei neonati. La donazione è anche una testimonianza del legame tra l’Istituto e la comunità, capace di mobilitarsi intorno a un ricordo condiviso e trasformarlo in un gesto di attenzione verso gli altri.

Un ringraziamento particolare va all’associazione Ave Nahele e agli amici di Valenza, che hanno accompagnato la famiglia di Elena con affetto e sensibilità, rendendo possibile un’iniziativa il cui valore va ben oltre quello materiale delle attrezzature donate.