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Libia-Italia: il forum di Misurata per rafforzare imprese e investimenti

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Nov 2, 2026


MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione tra Libia e Italia, esplorare opportunità di investimento e commercio e aprire alle imprese l’accesso al mercato libico e a quelli africani: sono gli obiettivi del Libyan-Italian Business and Investment Forum, che ha riunito nella Zona Franca di Misurata imprese e istituzioni dei due Paesi. Promosso dalla Zona Franca con la Camera di Commercio Libico-Italiana, ha coinvolto 20 istituzioni, più di 110 aziende e oltre 10 relatori. Il forum ha segnato anche l’apertura, nella Misurata Free Zone, di un ufficio a disposizione di tutte le imprese italiane, come primo passo verso una presenza stabile del sistema produttivo italiano in Libia.
xn8/mrc/gsl

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