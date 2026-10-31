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Valle San Bartolomeo: autorizzato il recupero della Fonte del 1925, costerà 50.000 euro

DiRaimondo Bovone

Ott 31, 2026 , , , , , , , ,
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Il Comune di Alessandria ha autorizzato il progetto di recupero e valorizzazione della storica fonte di Valle San Bartolomeo, inaugurata nel luglio del 1925 e nota per la sua acqua sorgiva dal caratteristico sapore salato. L’intervento, per una spesa complessiva di 49.984,83 euro, punta a restituire alla comunità un bene di valore storico e sociale, recuperando il chiosco degli anni Venti e ripristinando il funzionamento dell’impianto idrico.
Situata nel piazzale delle scuole, la fonte ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per gli abitanti del sobborgo, sia per la sua funzione legata all’approvvigionamento dell’acqua sia come luogo di incontro e aggregazione. Oggi la struttura presenta condizioni di degrado che richiedono interventi di restauro, con particolare attenzione alle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, individuate tra le principali cause del deterioramento.

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CREDITI – Il progetto ha raccolto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha assegnato un contributo alla Cooperativa sociale Coompany&., capofila dell’iniziativa insieme al Comune di Alessandria, a EGATO6 alessandrino, al Comitato di Valle San Bartolomeo e al Club per l’UNESCO, a SOGERI S.p.A. che ha previsto un contributo economico e un apporto lavorativo per il ripristino dell’impianto idrico. L’intervento si articolerà in 2 azioni principali: il restauro conservativo delle opere murarie e strutturali del chiosco storico e il ripristino funzionale dell’impianto idraulico e di adduzione, con l’obiettivo di riattivare l’erogazione dell’acqua minerale salata.

Il sindaco Abonante

LE PAROLE – Così il sindaco Abonante: “L’attenzione si concentra sul recupero della fonte, con l’obiettivo di recuperarne il valore storico e sociale e restituirla alla piena fruibilità. Desideriamo che ogni sobborgo possa vedere riconosciute e valorizzate le proprie peculiarità, a partire sempre dall’ascolto di chi li abita quotidianamente, mettendo in atto azioni concrete che migliorino la qualità degli spazi”.
Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: “La storica fonte di Valle San Bartolomeo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la popolazione del paese. Vogliamo che torni ad essere uno dei fulcri di socializzazione e identità della comunità locale. Per questo la Fondazione sostiene il progetto di ripristino con un contributo di 26.000 euro, e auspica il rapido recupero del chiosco e dell’impianto idrico”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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