Castelli Aperti saluta la stagione 2026: domani 1° novembre ultimo appuntamento 

Domani, domenica 1° novembre 2026, calerà il sipario sulla stagione di Castelli Aperti. La rassegna, patrocinata da Regione Piemonte, province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, ha permesso a visitatori di ogni età di scoprire e vivere l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Per mesi, castelli, palazzi, ville, torri, musei e giardini hanno aperto le loro porte, domenica dopo domenica, offrendo visite guidate, aperture straordinarie, eventi speciali, laboratori e iniziative pensate per il pubblico delle famiglie, dei più piccoli e degli appassionati di storia e arte. Ecco le aperture di domenica 1° novembre.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. Prenotazioni: https://www.castellodirazzano.it/cantina/degustazioni/

ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: aperto con orario 10-18.30. In occasione della Festa dell’Agricoltura ingresso gratuito al parco. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.

CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.

CASTELNUOVO SCRIVIA – Castello dei Torriani e dei Bandello: visita guidata alle 15.30. Prenotazione consigliata al tel. 0131 826754 oppure tel. 338 4182665 [email protected]

GIAROLE – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.

OZZANO MONFERRATO – Borgo: visite libere per il borgo con l’ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.

RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039. Ingresso: intero 10€.

ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: visite a offerta libera alle 10, 11.30, 15, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint).

TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.

VALENZA – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11–17. Ingresso: Intero 15€

Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel. 0131-941251

PROVINCIA DI ASTI

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

CASTELNUOVO CALCEA – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10-19. Ingresso: Gratuito.

MONASTERO BORMIDA – Castello di Monastero Bormida: visite guidate classiche alle ore 15, 16 e 18. Visite teatralizzate con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11 e 17. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.html

Castello di Monastero Bormida