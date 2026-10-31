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Castelli Aperti saluta la stagione 2026: domani 1° novembre ultimo appuntamento 

DiRaimondo Bovone

Ott 31, 2026 , , , ,
Castello dei Torriani e dei Bandello a Castelnuovo Scrivia

Domani, domenica 1° novembre 2026, calerà il sipario sulla stagione di Castelli Aperti. La rassegna, patrocinata da Regione Piemonte, province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, ha permesso a visitatori di ogni età di scoprire e vivere l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Per mesi, castelli, palazzi, ville, torri, musei e giardini hanno aperto le loro porte, domenica dopo domenica, offrendo visite guidate, aperture straordinarie, eventi speciali, laboratori e iniziative pensate per il pubblico delle famiglie, dei più piccoli e degli appassionati di storia e arte. Ecco le aperture di domenica 1° novembre.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. Prenotazioni: https://www.castellodirazzano.it/cantina/degustazioni/
ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: aperto con orario 10-18.30. In occasione della Festa dell’Agricoltura ingresso gratuito al parco. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.
CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.
CASTELNUOVO SCRIVIA – Castello dei Torriani e dei Bandello: visita guidata alle 15.30. Prenotazione consigliata al tel. 0131 826754 oppure tel. 338 4182665 [email protected]
GIAROLE – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html 
Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.
OZZANO MONFERRATO – Borgo: visite libere per il borgo con l’ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.
RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039.  Ingresso: intero 10€.
ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: visite a offerta libera alle 10, 11.30, 15, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint).
TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/  Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.
VALENZA – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11–17. Ingresso: Intero 15€
Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel. 0131-941251

PROVINCIA DI ASTI

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.
CASTELNUOVO CALCEA – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10-19. Ingresso: Gratuito.
MONASTERO BORMIDACastello di Monastero Bormida: visite guidate classiche alle ore 15, 16 e 18. Visite teatralizzate con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11 e 17. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.html

Castello di Monastero Bormida

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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