IN EVIDENZA

La Mercedes CLA sfida la sicurezza con un crash test laterale

Di

Ott 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz ha presentato il primo crash test pubblico al mondo con impatto laterale ad alta velocità tra due veicoli di serie. Una CLA con motore a combustione elettrificato ha colpito il lato guida di una CLA completamente elettrica, entrambe a 56 km/h. Lo scenario è stato scelto per essere particolarmente severo: collisione laterale senza frenata preventiva, due veicoli da oltre due tonnellate ciascuno e una velocità sensibilmente superiore a quella abituale nel traffico urbano. Secondo le ricerche di Mercedes-Benz, 56 km/h per ciascuna vettura rappresentano il limite superiore degli scontri che avvengono agli incroci in condizioni reali. Sul fianco di un’auto lo spazio per assorbire l’energia è molto inferiore rispetto alla zona anteriore, per questo l’impatto laterale è tra i più critici per occupanti e struttura. Nella CLA elettrica sono sollecitate proprio le aree che richiedono la massima protezione: l’abitacolo e la batteria ad alto voltaggio, alloggiata nel sottoscocca.
L’esito è stato positivo: entrambe le vetture hanno garantito un’eccellente protezione agli occupanti e la batteria della CLA elettrica è rimasta integra. Nel traffico quotidiano, inoltre, i sistemi di assistenza alla guida della CLA sono progettati per prevenire una collisione di questo tipo o ridurne la gravità.
Nell’occasione ha debuttato Mercedes-Benz Rescue Intelligence, sistema pensato per fornire ai servizi di emergenza le informazioni chiave sull’incidente già durante il tragitto verso il luogo dell’intervento.
mrc/abr/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

La Renault Clio vince il Premio Auto Europa 2027

Ott 30, 2026
IN EVIDENZA

Ti accompagno in Europa

Ott 30, 2026
IN EVIDENZA

Perché la società teme le ragazzine?

Ott 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Webuild supera un terzo del capitale di Trevi, l’Opa diventa obbligatoria

Ott 30, 2026
TOP NEWS

La Cina delinea quattro aree prioritarie nella lotta alla corruzione

Ott 30, 2026
IN EVIDENZA

La Mercedes CLA sfida la sicurezza con un crash test laterale

Ott 30, 2026
IN EVIDENZA

La Renault Clio vince il Premio Auto Europa 2027

Ott 30, 2026