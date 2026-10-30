La Mercedes CLA sfida la sicurezza con un crash test laterale





ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz ha presentato il primo crash test pubblico al mondo con impatto laterale ad alta velocità tra due veicoli di serie. Una CLA con motore a combustione elettrificato ha colpito il lato guida di una CLA completamente elettrica, entrambe a 56 km/h. Lo scenario è stato scelto per essere particolarmente severo: collisione laterale senza frenata preventiva, due veicoli da oltre due tonnellate ciascuno e una velocità sensibilmente superiore a quella abituale nel traffico urbano. Secondo le ricerche di Mercedes-Benz, 56 km/h per ciascuna vettura rappresentano il limite superiore degli scontri che avvengono agli incroci in condizioni reali. Sul fianco di un’auto lo spazio per assorbire l’energia è molto inferiore rispetto alla zona anteriore, per questo l’impatto laterale è tra i più critici per occupanti e struttura. Nella CLA elettrica sono sollecitate proprio le aree che richiedono la massima protezione: l’abitacolo e la batteria ad alto voltaggio, alloggiata nel sottoscocca.

L’esito è stato positivo: entrambe le vetture hanno garantito un’eccellente protezione agli occupanti e la batteria della CLA elettrica è rimasta integra. Nel traffico quotidiano, inoltre, i sistemi di assistenza alla guida della CLA sono progettati per prevenire una collisione di questo tipo o ridurne la gravità.

Nell’occasione ha debuttato Mercedes-Benz Rescue Intelligence, sistema pensato per fornire ai servizi di emergenza le informazioni chiave sull’incidente già durante il tragitto verso il luogo dell’intervento.

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