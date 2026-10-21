‘Alessandria Barocca’: sabato 24 a Oviglio uno spettacolo-concerto con il pianoforte protagonista

Sabato 24 ottobre, alle ore 21, nella Sala Consiliare del Comune di Oviglio, avrà luogo un originale spettacolo-concerto nell’ambito del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. Il titolo è “Il racconto del pianoforte – Storie incredibili e i suoi protagonisti”, con la direzione artistica di Daniela Demicheli. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Festival, l’Associazione Oviglio Arte e il Comune di Oviglio, una sinergia che porta nel territorio ovigliese un progetto culturale capace di intrecciare musica, divulgazione e teatro, valorizzando al tempo stesso gli spazi e le realtà culturali locali.

INGRESSO LIBERO – Prenotazione consigliata: 347-0867632; [email protected]

Costa, Panzanaro e Fumero

IL FORMAT – Supera i confini del tradizionale concerto e intreccia esecuzione musicale, narrazione e lettura, accompagnando il pubblico dentro alcune delle vicende più affascinanti legate alla storia del pianoforte e ai suoi protagonisti. A condurre il pubblico attraverso questo viaggio saranno Matteo Costa (pianoforte), Alice Fumero (testo e narrazione) e Marco Panzanaro (letture). Una formazione pensata per restituire alla musica una dimensione narrativa, in cui le opere diventano il punto di partenza per conoscere epoche, personalità, relazioni e aneddoti che hanno contribuito a costruire la storia della

cultura musicale europea.

IL PROGRAMMA – Attraversa un arco storico significativo, con pagine di Muzio Clementi, Ludwig van Beethoven, Carl Czerny, Franz Liszt, Fryderyk Chopin e Clara Wieck. Sei nomi che, da prospettive differenti, raccontano anche la progressiva trasformazione del pianoforte: da strumento in piena evoluzione tecnica e costruttiva a protagonista assoluto della vita musicale dell’Ottocento. Clementi fu tra i principali artefici della nascita della moderna scuola pianistica; Beethoven portò lo strumento verso una nuova dimensione espressiva; Czerny contribuì in modo decisivo alla formazione delle generazioni successive. Con Liszt il pianoforte divenne anche uno straordinario strumento di spettacolo e virtuosismo, mentre Chopin ne esplorò soprattutto la dimensione poetica e intimistica. E poi la vicenda di Clara Wieck consente di allargare lo sguardo interrogandosi sul ruolo della donna nella vita musicale dell’Ottocento e sulle difficoltà incontrate dalle musiciste in un ambiente maschile.

Ludwig van Beethoven

CREDITI – La XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, promossa dall’Associazione Pantheon ETS, si realizza con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria, delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato e dei Comuni di San Sebastiano Curone, Montacuto, Oviglio, Ponzano Monf.to.

Il Festival è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Fondazione CRT, dalla Città di Alessandria, dalla Diocesi di Tortona e dal Consiglio Regionale del Piemonte. La manifestazione è realizzata inoltre grazie alla collaborazione di istituzioni culturali, enti territoriali, associazioni e realtà del territorio, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.