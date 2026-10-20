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Decreto-legge cortei, Meloni: “Nasce reato partecipazione violenta a manifestazioni”

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Ott 20, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo visto tutti le immagini delle violenze che hanno sconvolto Milano e altre città d’Italia nello scorso weekend: sono scene inaccettabili, che nessuno può pensare di minimizzare o giustificare”. Lo sottolinea sui suoi profili social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per prevenire e contrastare queste violenze. Innanzitutto nasce un nuovo reato: la partecipazione violenta a una manifestazione, per il quale si rischiano fino a 5 anni di carcere e 20.000 euro di multa; la pena aumenta per chi è a volto coperto o ha ferito qualcuno. Inoltre applichiamo il principio del ‘chi rompe paga’: se lo fa un minorenne pagano i suoi genitori, se il danno è ad un bene pubblico il prefetto manda a casa l’ingiunzione di pagamento, se il danno è a un privato il proprietario va dal giudice e ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo”,
mgg/gsl

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