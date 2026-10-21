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Museo della Gambarina: venerdì 23 l’evento con gli ‘Alieni nella cinematografia italiana’

DiRaimondo Bovone

Ott 21, 2026 , , , , , , ,

Venerdì 23 ottobre, alle ore 17, nella sala multimediale del Museo Etnografico “C’era una volta”, in piazza della Gambarina ad Alessandria, in collaborazione con il CineFestival “Immersi nelle storie”, è in programma un incontro sulla presenza e la rappresentazione degli “Alieni nella cinematografia italiana”, con la partecipazione di Danilo Arona, Barbara Rossi e Paolo Toselli. Nel corso dell’appuntamento, a ingresso libero, sarà proiettata, in esclusiva, la video-intervista realizzata nel 2014 da Fabrizio Dividi e Giovanni Spada al regista Tinto Brass a proposito del film “Il disco volante” (1964), con sceneggiatura di Rodolfo Sonego.

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’

LA MOSTRA – Al Museo della Gambarina, sempre in collaborazione con il CineFestival “Immersi nelle storie”, giunto all’ottava edizione con “Sguardi di donne” e promosso dall’associazione La Voce della Luna, prosegue sino al 31 ottobre la mostra “INVASIONI – Gli alieni dentro lo schermo” che propone un percorso attraverso oltre 70 anni di cinema, televisione e cultura visuale, osservando come la figura dell’extraterrestre sia cambiata nel tempo e come abbia contribuito a raccontare, attraverso mondi apparentemente lontani, paure, curiosità e trasformazioni della società contemporanea.
ORARI – La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, esclusi domenica mattina e lunedì.
INFO – CineFestival: www.voceluna.altervista.org – FB: Cinefestival Immersi nelle storie; /VoceLuna

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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