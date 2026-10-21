Museo della Gambarina: venerdì 23 l’evento con gli ‘Alieni nella cinematografia italiana’

Venerdì 23 ottobre, alle ore 17, nella sala multimediale del Museo Etnografico “C’era una volta”, in piazza della Gambarina ad Alessandria, in collaborazione con il CineFestival “Immersi nelle storie”, è in programma un incontro sulla presenza e la rappresentazione degli “Alieni nella cinematografia italiana”, con la partecipazione di Danilo Arona, Barbara Rossi e Paolo Toselli. Nel corso dell’appuntamento, a ingresso libero, sarà proiettata, in esclusiva, la video-intervista realizzata nel 2014 da Fabrizio Dividi e Giovanni Spada al regista Tinto Brass a proposito del film “Il disco volante” (1964), con sceneggiatura di Rodolfo Sonego.

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’

LA MOSTRA – Al Museo della Gambarina, sempre in collaborazione con il CineFestival “Immersi nelle storie”, giunto all’ottava edizione con “Sguardi di donne” e promosso dall’associazione La Voce della Luna, prosegue sino al 31 ottobre la mostra “INVASIONI – Gli alieni dentro lo schermo” che propone un percorso attraverso oltre 70 anni di cinema, televisione e cultura visuale, osservando come la figura dell’extraterrestre sia cambiata nel tempo e come abbia contribuito a raccontare, attraverso mondi apparentemente lontani, paure, curiosità e trasformazioni della società contemporanea.

ORARI – La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, esclusi domenica mattina e lunedì.

INFO – CineFestival: www.voceluna.altervista.org – FB: Cinefestival Immersi nelle storie; /VoceLuna