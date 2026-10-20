Sanità: all’ASL di Alessandria la telemedicina nelle case di 300 anziani con il progetto ‘Tri.age’

L’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria è protagonista di una nuova e importante sperimentazione di telemedicina per portare prevenzione, cura e vicinanza umana direttamente al domicilio delle persone più fragili. Con il progetto TRI.AGE, selezionato ufficialmente da AGENAS nell’ambito dei fondi PNRR (Missione 6 Salute), l’Asl AL coinvolgerà 300 ultraottantenni del territorio alessandrino (su un totale di 700 tra Piemonte e Lombardia) in un percorso innovativo della durata di 18 mesi dedicato alla gestione delle patologie croniche e al miglioramento della qualità della vita. Molto spesso, con l’avanzare dell’età, la sfida non è soltanto gestire le malattie fisiche, ma anche combattere la solitudine e la difficoltà di spostamento o di gestione quotidiana dei farmaci.

TRI.AGE nasce proprio per rispondere a queste esigenze: utilizza la tecnologia come ponte tra la persona e i servizi sanitari.

COME FUNZIONA – Il cuore della ricerca si sviluppa su3e azioni concrete. La prima è allenare la mente a distanza, attraverso controlli periodici e attività di stimolazione cognitiva svolte a casa, per prevenire il decadimento della memoria e delle funzioni mentali.

La seconda riguarda l’aiuto con i farmaci e il monitoraggio, fornendo un supporto digitale e infermieristico costante per aiutare gli anziani a prendere le medicine giuste agli orari giusti, evitando errori o dimenticanze.

La terza punta a ridurre la solitudine e stimolare le relazioni, grazie a incontri e attività di gruppo online per favorire la socializzazione e far sentire gli anziani parte attiva di una comunità.

Selezionato nella graduatoria nazionale AGENAS approvata a giugno 2026, il progetto è promosso da CantoniLab – About Human Care come capofila in sinergia con la Fondazione Casa Maria delle Grazie di Nibionno, la Fondazione Maddalena Grassi e l’ASL di Alessandria.