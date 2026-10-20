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Sanità: all’ASL di Alessandria la telemedicina nelle case di 300 anziani con il progetto ‘Tri.age’

DiRaimondo Bovone

Ott 20, 2026 , , , , , ,

L’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria è protagonista di una nuova e importante sperimentazione di telemedicina per portare prevenzione, cura e vicinanza umana direttamente al domicilio delle persone più fragili. Con il progetto TRI.AGE, selezionato ufficialmente da AGENAS nell’ambito dei fondi PNRR (Missione 6 Salute), l’Asl AL coinvolgerà 300 ultraottantenni del territorio alessandrino (su un totale di 700 tra Piemonte e Lombardia) in un percorso innovativo della durata di 18 mesi dedicato alla gestione delle patologie croniche e al miglioramento della qualità della vita. Molto spesso, con l’avanzare dell’età, la sfida non è soltanto gestire le malattie fisiche, ma anche combattere la solitudine e la difficoltà di spostamento o di gestione quotidiana dei farmaci.
TRI.AGE nasce proprio per rispondere a queste esigenze: utilizza la tecnologia come ponte tra la persona e i servizi sanitari.

COME FUNZIONA – Il cuore della ricerca si sviluppa su3e azioni concrete. La prima è allenare la mente a distanza, attraverso controlli periodici e attività di stimolazione cognitiva svolte a casa, per prevenire il decadimento della memoria e delle funzioni mentali.
La seconda riguarda l’aiuto con i farmaci e il monitoraggio, fornendo un supporto digitale e infermieristico costante per aiutare gli anziani a prendere le medicine giuste agli orari giusti, evitando errori o dimenticanze.
La terza punta a ridurre la solitudine e stimolare le relazioni, grazie a incontri e attività di gruppo online per favorire la socializzazione e far sentire gli anziani parte attiva di una comunità.
Selezionato nella graduatoria nazionale AGENAS approvata a giugno 2026, il progetto è promosso da CantoniLab – About Human Care come capofila in sinergia con la Fondazione Casa Maria delle Grazie di Nibionno, la Fondazione Maddalena Grassi e l’ASL di Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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