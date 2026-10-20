Poste Italiane: ad Alessandria i nuovi defibrillatori per la sicurezza negli spazi di lavoro

Poste Italiane ha installato defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione, dotati di controllo remoto, negli spazi di lavoro della sede di piazzale Curiel. L’intervento, realizzato nell’ambito dell’iniziativa nazionale di cardio-protezione “La Sicurezza ci sta a Cuore”, rafforza la tutela della salute e le procedure di primo soccorso per le persone che lavorano nella struttura. Il progetto rientra in una più ampia strategia nazionale che prevede l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi in tutta Italia. Al momento sono stati coinvolti 45 spazi del Gruppo Poste Italiane in Lombardia tra sedi direzionali, uffici postali e centri logistici. Si tratta di un investimento volontario, non previsto da obblighi di legge, finalizzato a diffondere i dispositivi salvavita nei luoghi di lavoro, potenziare le procedure di emergenza e accrescere ulteriormente la sicurezza negli stabilimenti aziendali.

L’installazione nella sede di Alessandria assume anche una valenza per il territorio: i defibrillatori sono infatti registrati presso la Centrale Operativa del 118, contribuendo a potenziare la rete locale dei dispositivi salvavita. L’iniziativa si affianca inoltre a uno dei più estesi programmi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) promossi in ambito aziendale in Italia.

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