Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina: notte di raid russi, 4 morti e 11 feriti

Di

Ott 20, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 4 morti e 11 feriti il bilancio dei raid aerei russi condotti nella notte sull’Ucraina, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. In particolare, tre persone sono rimaste uccise e altre sei ferite in un attacco su un impianto di produzione e stoccaggio che ha preso fuoco nel distretto di Obukhiv, a sud della capitale Ucraina, come reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino su Telegram. Nel sud-est del Paese, invece, una persona è morta e cinque sono rimaste ferite nei raid su Zaporizhzhia e la regione circostante, ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare locale. Complessivamente, durante la giornata, i russi hanno lanciato 848 attacchi contro 52 insediamenti della regione di Zaporizhia. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di avere parlato “con Marco Rubio e la conversazione è stata soprattutto sui temi importanti. Grazie per la sua disponibilità ad aiutarci e per la chiarezza della sua posizione. Il primo punto riguarda i missili antibalistici, necessari per proteggere la vita umana. Il secondo è il sistema di allerta precoce contro gli attacchi balistici russi, che è di vitale importanza. Il terzo riguarda la situazione relativa a Starlink/Starshield, che deve essere ripristinata. Naturalmente, tutto ciò si inserisce nel contesto dei nostri sforzi diplomatici per porre fine a questa terribile guerra e alla continua uccisione di persone”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Agroalimentare, l’Italia protagonista SIAL Paris 2026

Ott 20, 2026
IN EVIDENZA

“Operazione Plata”, eseguite in Trentino 26 misure cautelari per traffico droga

Ott 20, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 6.6 milioni di euro per investimenti forestali e filiera del legno

Ott 20, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Agroalimentare, l’Italia protagonista SIAL Paris 2026

Ott 20, 2026
IN EVIDENZA

“Operazione Plata”, eseguite in Trentino 26 misure cautelari per traffico droga

Ott 20, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 6.6 milioni di euro per investimenti forestali e filiera del legno

Ott 20, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina: notte di raid russi, 4 morti e 11 feriti

Ott 20, 2026